BERLIN (Dow Jones)--Führende CSU-Politiker sind kurz vor der Entscheidung der SPD über Sondierungsgespräche für eine Regierungszusammenarbeit mit der Union auf Distanz zur SPD gegangen. Sowohl der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder als auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt lehnten eine Bürgerversicherung und einen umfassenderen Familiennachzug für Flüchtlinge ab. Söder kritisierte zudem Verfahrensvorschläge aus der SPD, nach denen unter anderem auch eine "Kooperationskoalition" zur Debatte steht, bei der sich die Partner nur auf grundlegende Projekte verständigen.

"Ein Mehr an Zuwanderung ist absolut der falsche Weg", betonte Söder im ARD-"Morgenmagazin". Der Vorschlag einer Bürgerversicherung sei "ein alter Ladenhüter, der zu mehr Kosten und weniger Leistung führt", sagte er am Freitag im ARD-"Morgenmagazin." In der Debatte über eine mögliche Form der Zusammenarbeit kritisierte er, aus der SPD werde vorgeschlagen die Vorschläge, eine "große Koalition ja, ein bisschen, so halb" zu machen. "Am Ende muss jeder für sich selber entscheiden, ob er bereit ist, eine stabile Regierung auf den Weg zu bringen", betonte er aber.

Auch Dobrindt erteilte vor der entscheidenden Sitzung des SPD-Parteivorstandes am Freitag den sozialdemokratischen Plänen für eine Bürgerversicherung und eine liberalere Flüchtlingspolitik eine Absage. "Die Bürgerversicherung kennen wir aus der linken ideologischen Mottenkiste seit 20 Jahren", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Sie hatte bisher keine Chance, auch nicht bei Rot-Grün. Dabei bleibt es."

"Drei Parteien auf Augenhöhe"

Beim Thema Familiennachzug für Flüchtlinge zeigte er sich ebenfalls zu keinen Zugeständnissen gegenüber den Sozialdemokraten bereit. "Das Aussetzen des Familiennachzugs war und ist richtig", sagte Dobrindt. Würde man den Familiennachzug jetzt wieder ermöglichen, überfordere dies die Integrationsfähigkeit Deutschlands. Dobrindt sah vor anstehenden Gesprächen eine gleichwertige Verhandlungsposition von CSU und SPD. "Ich sehe drei Parteien auf Augenhöhe miteinander verhandeln." Jede dieser drei Parteien sei notwendig, um ein Regierungsbündnis zu bilden. "Wir wollen die große Koalition, aber ausschließlich die", hob er hervor.

Die SPD besteht hingegen auf einer Bürgerversicherung, in die nach ihren Vorstellungen auch Beamte und Selbstständige einzahlen sollen. "Die Bürgerversicherung muss kommen", sagte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach der Saarbrücker Zeitung. "Dafür setzen wir uns auch bei möglichen Gesprächen mit der Union über eine Regierungsbildung ein."

