FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Healthineers übernimmt einen Testentwickler für molekulare Labordiagnostik aus Luxemburg. Fast Track Diagnostics beschäftigt 80 Mitarbeiter an drei Standorten und hat sich auf Tests spezialisiert, die Viren, Bakterien, Parasiten und Pilze erkennen können. Einen Kaufpreis für die Übernahme, die bis zum Jahresende abgeschlossen sein soll, nannte Siemens nicht. Das Unternehmen soll auch künftig unter seinem Markennamen tätig sein.

Molekulardiagnostische Systeme werden zur präzisen Erkennung und zur Überwachung der Behandlung von wesentlichen Infektionskrankheiten eingesetzt. Die Labordiagnostik ist neben den bildgebenden Verfahren die zweite große Säule im Geschäft von Siemens Healthineers. Siemens will seine Medizintechnik im ersten Halbjahr 2018 in Frankfurt an die Börse bringen.

December 15, 2017 04:38 ET (09:38 GMT)

