Essen - Die EZB hat gestern erwartungsgemäß an ihrer sehr expansiven Geldpolitik festgehalten: Die EZB belässt die Leitzinsen wie erwartet unverändert, so die Analysten der National-Bank AG.Sollte sich die wirtschaftliche Dynamik eintrüben und/oder die Inflation sich schwächer entwickeln als gedacht, behalte sich die EZB vor, weitere expansive Maßnahmen zu initiieren, so der Chef der europäischen Notenbank Draghi auf der gestrigen Pressekonferenz. Die EZB habe auch ihr Niedrigzinsversprechen unterstrichen: Laut Draghi gebe es zwar Anlass zu Optimismus, dass das Inflationsziel der EZB erreicht werde. Die EZB sei aber weiterhin gefordert, die Wirtschaft in Europa auch längerfristig weiter zu stützen.

