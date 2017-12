Baden-Baden (ots) - Die Geschenkesuche für Weihnachten geht in den Endspurt und wer noch nichts Passendes gefunden hat, sollte bei www.unitedcharity.de mitbieten. Bei Europas größtem Charity-Auktionsportal kann man nämlich wirklich Träume wahr werden lassen. Noch dazu tut man mit dem Kauf eines Geschenks hier doppelt Gutes, denn alle Auktionserlöse werden ohne Abzug an Kinderhilfsprojekte weitergegeben.



Eine Komparsenrolle im Fernsehen, Meet & Greets mit Prominenten, ein signiertes Spielertrikot oder ein Ball von Neymar Jr. und Raritäten von Stars wie Helene Fischer, Sting, Thomas Müller oder Udo Lindenberg sind nur einige der einzigartigen Geschenke, die United Charity anbietet. Auch exklusive Luxusreisen, Einladungen zu Veranstaltungen, die sonst nicht käuflich zu haben sind, oder edle Schmuckstücke können für den guten Zweck ersteigert werden.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,1 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



