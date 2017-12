FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 150 (215) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 700 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS DIALIGHT PRICE TARGET TO 420 (530) PENCE - 'SELL' - BERENBERG INITIATES HILTON FOOD WITH 'HOLD' - TARGET 850 PENCE - BERENBERG RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 3450 (3225) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOLLYWOOD BOWL PRICE TARGET TO 250 (220) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 575 (566) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS PZ CUSSONS PRICE TARGET TO 310 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX INITIATES DEVRO WITH 'BUY' - TARGET 265 PENCE - LIBERUM RAISES SEGRO PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 640 (505) PENCE - RPT/JPMORGAN CUTS RIO TINTO TO NEUTRAL (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 3750 (4100) PENCE - RPT/JPMORGAN RAISES GLENCORE TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 450 (320) PENCE - UBS CUTS CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 5680 (5940) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 535 (455) PENCE - 'BUY'



