Liebe Leser,

Hella kämpft. Es droht die Aufgabe der enorm wichtigen Unterstützung bei 48,50 Euro und damit der Fall in wesentlich tiefere Regionen. Mittel- und langfristig halten immer noch die Käufer das Ruder in der Hand. Das demonstriert eindrucksvoll der Aufstieg der Aktie von 27,50 Euro im Sommer 2016 bis zur Ausbildung eines Hochs bei 53,56 Euro Ende September diesen Jahres. Aber seitdem ist der Wurm im Chartbild und es ging in langsamen aber stetigen Wellenbewegungen bergab.

Die ... (Stefan Klotter)

Den vollständigen Artikel lesen ...