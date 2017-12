Aus den Nähten platzende Kapazitäten scheinen derzeit das einzige Problem der Krauss Maffei Group zu sein. Wegen des großen Erfolgs der frei konfigurierbaren vollelektrischen Spritzgießmaschine PX, insbesondere in Deutschland, USA und China, müssten die entsprechenden Produktionskapazitäten 2018 verdoppelt werden, sagte CEO Dr. Frank Stieler auf der Fakuma-Pressekonferenz der Gruppe in Friedrichshafen. Generell stehen die Zeichen bei Krauss Maffei auf ungebremstes Wachstum. Für das Gesamtjahr 2017 rechnet die Gruppe, die die Marken Krauss Maffei (Spritzgieß- und Reaktionstechnik), Krauss Maffei Berstorff (Extrusionstechnik) und Netstal (Spritzgießtechnik) vereint, mit einem Plus bei Umsatz und Auftragseingang um bis zu 10 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2016. Seit der Übernahme durch den chinesischen Industriekonzern Chemchina im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Mitarbeiterzahl um rund 14 Prozent erhöht, wie Stieler betonte. Kürzlich wurde erstmals die Marke von 5000 Beschäftigten übertroffen.

Ein Teil dieser Wachstumsdynamik basiert auf dem Erfolg in China, wo der neue Eigentümer offenbar viele Türen geöffnet hat. Das Werk im chinesischen Haiyan, in dem Krauss Maffei hydraulische Spritzgießmaschinen der Baureihen GX und MX fertigt, hat sein Produktionsvolumen bereits verdoppelt und erwartet weitere Steigerungen. "China und andere asiatische Märkte werden für uns in Zukunft an Bedeutung gewinnen", sagt Stieler voraus. Bisher entsprechen alle in Haiyan montierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...