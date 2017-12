Die Afrika-Sparte eilt der angeschlagenen Poco-Mutter Steinhoff zur Hilfe. Das kürzlich separat an die Börse in Johannesburg gebrachte Unternehmen bereite sich darauf vor, einen 1,2-Milliarden-Dollar-Kredit an die Mutter zurückzuzahlen, teilte Steinhoff Africa am Freitag mit. Sollte das Geld fließen, würde ein beträchtlicher Teil des...

Den vollständigen Artikel lesen ...