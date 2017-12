FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux sieht die Aktien von Innogy nach dem jüngsten Kursrutsch auf einem angemessenen Niveau angekommen. Nach prozentual zweistelligen Verlusten seit der Gewinnwarnung rät Analyst Ingo Becker nicht mehr weiter dazu, die Bestände im Depot zu reduzieren. Sein Votum hob er am Freitag von "Reduce" auf ein neutrales "Hold". Dieser Schritt werde auch untermauert von einer nahezu 5-prozentigen Dividendenrendite.

Schwächere Ergebnisse für 2017 und einen pessimistischeren Ausblick für 2018 wertete der Experte am Freitag als überraschend. Dies habe am Markt dafür gesorgt, dass Investoren und Experten wieder sensibler an die Aktie herangingen. Er selbst senkte daraufhin sein Kursziel von 37 auf 35 Euro. Damit liegt er leicht über dem aktuellen Kurs von 32,595 Euro.

Beim erneuerten Kursziel sieht er nun wieder etwa 7 Prozent Kurspotenzial. Gemäß der neuen Einstufung mit "Hold" rechnet Kepler Cheuvreux auf Sicht der nächsten zwölf Monate entsprechend mit einem absoluten Aufwärtspotenzial der Aktie von weniger als 10 Prozent./tih/ag/jha/

Analysierendes Institut Kepler Cheuvreux.

