Berlin (ots) - Zehn Kitas in Deutschland dürfen sich auf ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk freuen: Sie haben es beim Deutschen Kita-Preis in die Endrunde geschafft. Die Finalisten der Kategorie "Kita des Jahres" kommen aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Eine vollständige Liste folgt am Ende des Textes.



Nun beginnt der Endspurt beim Deutschen Kita-Preis: Anfang des Jahres 2018 begutachtet ein Experten-Team der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und des Berliner Kita-Instituts für Qualitätsentwicklung (BeKi) die zehn Finalisten-Kitas vor Ort. Hier können sich die Einrichtungen noch einmal von ihrer besten Seite zeigen. Bei den zweitägigen Vor-Ort-Besuchen werden unter anderem eine Gruppendiskussion mit Erzieherinnen und Erziehern, Interviews mit der Kita-Leitung und dem Träger sowie Elterngespräche geführt. Wer die Auszeichnung letztendlich erhält, entscheidet eine unabhängige Jury. Ihr Urteil wird durch ein Online-Voting ergänzt: Ab März 2018 werden alle Kita-Finalisten auf www.eltern.de in Kurzfilmen präsentiert. Dann wird jeder Internetnutzer seine Stimme für seinen Favoriten abgeben können.



Von den zehn Finalisten erhalten nur fünf eine Auszeichnung. Der Erstplatzierte kann sich auf ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro freuen. Die vier Zweitplatzierten werden mit je 10.000 Euro ausgezeichnet. Neben der Kategorie "Kita des Jahres" wird auch das "Lokale Bündnis für frühe Bildung des Jahres" gekürt. Auch hier werden 65.000 Euro Preisgeld vergeben, so dass der Preis insgesamt mit 130.000 Euro dotiert ist. Alle Preisträger des Deutschen Kita-Preises werden am 3. Mai 2018 auf der Preisverleihung in Berlin bekanntgegeben.



Mehr als 1.400 Kitas und kommunale Bündnisse hatten sich im Frühjahr beim Deutschen Kita-Preis beworben. Die neue Auszeichnung ist eine gemeinsame Initiative des Bundesfamilienministeriums und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, in Partnerschaft mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, der Karg-Stiftung und dem Didacta-Verband. Weitere Informationen zum Deutschen Kita-Preis und zur Auswahl der Preisträger finden Interessierte unter www.deutscher-kita-preis.de



Diese 10 Kitas sind Finalisten des Deutschen Kita-Preises:



Baden-Württemberg - Kath. Kindertagesstätte im Stadtteil- und Familienzentrum Stegermatt, Offenburg



Bayern - Hans-Georg Karg Kindertagesstätte, Nürnberg



Berlin - Kita Menschenskinder, Berlin - Kita Kleine Weltentdecker, Berlin



Hessen - Familienzentrum Ludwig-Uhland-Straße, Maintal



Nordrhein-Westfalen - Kath. Kindertageseinrichtung St. Kilian, Paderborn - Ev. Kindertageseinrichtung Uphof, Hamm - Johanniter-Kita Ackerstraße, Bergneustadt



Sachsen-Anhalt - Kita Reidekäfer, Halle (Saale)



Schleswig-Holstein - AWO Kindertagesstätte Hanna Lucas, Wedel



Eine Liste mit allen Finalisten der beiden Kategorien gibt es unter: www.deutscher-kita-preis.de/finalisten-2017



Über den Deutschen Kita-Preis



Der Deutsche Kita-Preis ist eine Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, in Partnerschaft mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, der Karg-Stiftung und dem Didacta-Verband. Ziel ist es, gemeinsames Engagement für gute Qualität in Kitas und für Kitas sichtbar zu machen und zur Nachahmung anzuregen.



