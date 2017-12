Nach fast vier Jahrzenten an der Macht ist die Ära Mugabe nun beendet. Der Nachfolger, Mnangagwa, betonte seit seiner Machtübernahme die Bedeutung Mugabes für die Unabhängigkeit des Landes - bis zum Parteitag am Freitag.

Die simbabwische Regierungspartei Zanu-PF besiegelt am Freitag endgültig das Ende der Ära Mugabe. Ihr Parteitag in Harare sollte den Beschluss des Zentralkomitees vom 19. November bestätigen, den 93-jährigen Robert Mugabe nach 42 Jahren als Parteivorsitzenden abzusetzen. Am 21. November trat Mugabe als ...

