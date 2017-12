Baden-Baden (ots) -



"odysso - Wissen im SWR" untersucht verschiedene Methoden zum Abnehmen



Viele Menschen wissen, dass sie eigentlich abnehmen müssten, aber sie scheuen den Aufwand von Diätplänen und die damit verbundenen Regeln. Selbst wer anfangs noch motiviert ist, hält sein Diätprogramm meist nicht dauerhaft durch. Das SWR Wissenschaftsmagazin "odysso:" stellt Methoden vor, die beim Abnehmen helfen können. "odysso: Wie eine Diät gelingt" wird am Donnerstag, 25. Januar 2018, um 22 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt.



Wer gewinnt beim Abnehmexperiment: Einzelkämpfer oder Motivationsgruppen? Menschen tun sich sehr schwer, eingefahrene Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Der Kopf spielt einfach nicht mit und beim ersten Motivationstief werden sie rückfällig. Wie schafft man es also, sich selbst zu überlisten? Was ist die richtige Motivationsstrategie? Das hat "odysso" in einem Experiment getestet, bei dem drei verschiedene Gruppen mit Abnehmkandidaten gegeneinander antreten. Die erste Gruppe soll aus "Einzelkämpfern" bestehen, die sonst nicht weiter im Kontakt miteinander stehen. Die zweite Gruppe mit Teilnehmern aus Frankenthal soll auf Kooperation eingeschworen werden. In der dritten Gruppe mit Teilnehmern aus Speyer sollen die Mitglieder im Wettbewerb zueinander stehen. Welche Gruppe zeigt die meisten Erfolge? Außerdem: Wie kommt man vom Zucker los? Und: Mit welchem Ernährungskonzept nimmt man dauerhaft und gesund ab?



"odysso" - das SWR Wissenschaftsmagazin mit Dennis Wilms Das SWR Wissenschaftsmagazin "odysso" stellt Zusammenhänge her und prüft Erkenntnisse der Forschung kritisch auf ihre Auswirkungen für Mensch, Gesellschaft und Umwelt. "odysso" fragt nach, welche Hoffnungen und welche Gefahren sich hinter Entdeckungen und Entwicklungen der Wissenschaft oder gesellschaftlichen Veränderungen verbergen. Durch die Sendung führt Moderator Dennis Wilms, der neben "odysso" auch die Wissensformate "Planet Wissen" (SWR Fernsehen) und "[W] wie Wissen" (das Erste) präsentiert.



"odysso: Wie eine Diät gelingt", am Donnerstag, 25. Januar 2018, 22 Uhr im SWR Fernsehen



