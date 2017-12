CNBM, Chinas größter Baustoffkonzern und Muttergesellschaft des deutschen Modulherstellers Avancis, hat in einem feierlichen Festakt den Produktionsstart "First Module out" bei der fortschrittlichsten CIGS PV-Produktionsstätte in China begangen. Der Start der 300 MW großen Fabrik ist die erste Produktionseinheit der größten CIGS-Solarfabrik an diesem Standort mit einer geplanten Jahresleistung von ...

