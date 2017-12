Zürich (ots) - Die Schulthess Klinik schliesst per 31. Dezember

2018 ihre postoperative Aussenstation in Bad Zurzach. Die Klink ist

bestrebt, den 30 von der Schliessung betroffenen Mitarbeitenden eine

optimale Lösung anzubieten und prüft die Übernahme an den

Hauptstandort in Zürich.



Die Aussenstation Bad Zurzach wurde ursprünglich gegründet, um die

beschränkten Platzverhältnisse am Standort Zürich aufzufangen. Damit

wurde den in Zürich operierten Patienten eine zusätzliche Möglichkeit

zur Regeneration geboten. Durch den vergrösserten Bettentrakt in

Zürich, dank der Optimierung der Behandlungsprozesse und der kürzeren

Aufenthaltszeiten kann die postoperative Pflege in Zukunft direkt und

vollumfänglich in der Schulthess Klinik Zürich weitergeführt werden.



Auch begründet sich die Schliessung in den wirtschaftlichen und

politischen Entwicklungen der letzten Jahre. Die Aussenstation Bad

Zurzach steht seit 2014 nicht mehr auf der Spitalliste des Kanton

Aargau und hat somit keinen Leistungsauftrag mehr. Dies bedeutet,

dass die Schulthess Klinik Bad Zurzach keine Gelder mehr vom Kanton

erhält, was einen wirtschaftlichen Betrieb verunmöglicht. Eine

erneute Aufnahme auf die Spitalliste wurde im Oktober 2017 von der

Gesundheitsdirektion Aargau leider abgelehnt.



