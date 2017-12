Bislang dürfen Netzanbieter keine Inhalte blockieren, verlangsamen oder gegen Bezahlung beschleunigen. Diese Regelung hat die US-Aufsichtsbehörde FCC aufgehoben. Das könnte auch Auswirkungen auf Europa haben.

Ungeachtet einer entgegengesetzten Entscheidung der US-Behörden will die EU-Kommission am Prinzip der Netzneutralität im Internet festhalten. "Wir werden die Netzneutralität in Europa weiter schützen", teilte der für den Digitalmarkt zuständige Vizepräsident der Brüsseler Behörde, Andrus Ansip, am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

"Das Recht, einen offenen Zugang zum Internet ohne Diskriminierung oder Beeinträchtigung (wie Blockade oder Verlangsamung) zu erhalten, ist im EU-Recht verankert", so Ansip weiter. Die EU hatte 2015 Regeln zum Erhalt der Netzneutralität beschlossen.

Die US-Telekomaufsicht FCC hatte am Donnerstag ...

