Der Bitcoin hat schon wieder einen neuen Rekord erreicht. Am Freitagmittag stieg der Wert der Kryptowährung zeitweise über 18.000-Dollar. Grund ist unter anderem der kommende Start eines weiteren Bitcoin-Finanzproduktes.

Kurz vor dem Start eines weiteren Bitcoin-Futures geht die Kryptowährung wieder auf Rekordjagd. Ein Bitcoin verteuerte sich am Freitag um neun Prozent auf zeitweise 18.002 Dollar und kostete so viel wie noch nie zuvor. Die renommierte US-Derivate-Börse CME startet am Montag mit dem Handel eines Futures auf die Cyberdevise. Das Papier hat das Börsenkürzel BTC und entspricht fünf Bitcoin.

Bereits ...

