Auf 405 Mio EUR bezifferte Michael Wittmann auf der Fakuma-Pressekonferenz den Umsatz der Unternehmensgruppe in 2017. Das sind ca. acht Prozent mehr als 2016. Der Auftragseingang 2017 liege weiterhin auf sehr hohem Niveau mit starke Nachfrage nach allen Power Serie Produkten, so der Geschäftsführer. Dazu betonte Wittmann, dass die Eco Power als elektrische Maschinen besonders stark nachgefragt werden. Auch für Automatisierungs- und Peripherie-Lösungen sieht er eine Steigerung des Bedarfs.

Solide Geschäftslage mit ambitioniertem Wachstum

Die Geschäftslage für die Wittmann Gruppe stehe in EU-Europa sehr solide im Plus und mit Ländern wie Polen, Mexiko, Indien, Spanien, Frankreich, CZ + SK kann das Unternehmen ein Wachstum verzeichnen. Ähnliche sehe es in Asien und Russland aus, so Wittmann. Nur in Großbritannien verlaufen die Geschäfte etwas schwächer und Brasilien ...

