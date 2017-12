Hamburg (ots) -



Florian Sump, Rapper der erfolgreichsten deutschen Kinderband "Deine Freunde", ist gerade zum zweiten Mal Vater geworden und geht mit seiner Band von Mitte Januar bis März 2018 auf Tournee in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aber nur an den Wochenenden, denn zwischendurch rufen die Vaterpflichten. Für den 36-Jährigen perfekt: "Wenn du Musik machst, freust du dich auf die Familie; bist du bei deiner Familie, freust du dich auf die Musik", sagt er im Familienmagazin NIDO (Ausgabe 1/2018, ab sofort erhältlich). Diese strikte Aufteilung habe auch Nachteile, doch die nimmt der HipHop-Daddy mit Humor: "Mein zweijähriger Sohn Carlo weiß gar nicht, was für ein genialer Musiker, begnadeter Texter und vor allem sehr bescheidener Mensch sein Vater ist. Wahrscheinlich denkt er, dass ich arbeitslos bin."



Nebenbei arbeitet Florian Sump auch immer wieder als Erzieher in Kitas und bei der Ferienbetreuung. Das Erfolgsrezept des Rappers: "Unsere Familie ist einfach umzingelt von guten Leuten". Seine Brüder und viele Freunde wohnen im selben Haus - und vor allem trägt seine Frau Vanessa dieses Leben gerne mit. "Unser Haus ist also gewissermaßen das ganze Dorf, das man braucht, um Kinder großzuziehen", sagt er in NIDO und ergänzt: "In Wahrheit sind wir die Kelly Family."



