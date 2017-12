Lübeck (ots) - Am ersten Weihnachtstag, den 25. Dezember, präsentiert CineStar das von allen Fans weltweit mit Spannung erwartete Weihnachtsspecial der englischen Kultserie.



Peter Capaldi ist "Doctor Who": Bereits der erste Auftritt des Schauspielers in seiner Paraderolle wurde 2014 weltweit in ausgewählten Kinos übertragen - jetzt schließt sich der Kreis: Auch der letzte Auftritt Capaldis ist exklusiv auf der großen Leinwand zu sehen. Am ersten Weihnachtstag, Montag, den 25. Dezember um 20:00 und 22:30 Uhr, präsentiert CineStar das Weihnachtsspecial "Doctor Who: Twice Upon A Time" in englischer Originalversion ohne Untertitel. Der Vorverkauf läuft, die Karten sind an der Kinokasse und online unter cinestar.de erhältlich.



Britisch-exzentrisch, clever und mit schlichtweg unvorhersehbaren Science-Fiction-Stories begeistert Doctor Who seit 1963 - jetzt kann die riesige Fan-Community seiner spektakulären Rückkehr entgegenfiebern: Das große Weihnachtsspecial wird weltweit in ausgewählten Kinos am 25. Dezember 2017 ausgestrahlt. Für alle Fans ist das ein besonders wichtiges Ereignis, denn: Der aktuelle "Doctor Who"-Darsteller Peter Capaldi ("Paddington 2") tritt zum letzten Mal in seiner Paraderolle auf.



Mit dem Weihnachtsspecial "Doctor Who: Twice Upon A Time" nimmt nicht nur Peter Capaldi seinen Hut, auch Showrunner Steven Moffat ist das letzte Mal für "Doctor Who" tätig. In dieser finalen Zusammenarbeit muss der Doctor mit Hilfe seiner allerersten Inkarnation (gespielt von "Harry Potter"-Hausmeister David Bradley) seinen Heimatplaneten Gallifrey retten. Danach lösen Jodie Whittaker und der neue Showrunner Chris Chibnall ("Broadchurch") ihre Vorgänger endgültig ab. Ein besonderes Highlight: CineStar präsentiert zusätzlich im Anschluss an die Weihnachtsspecialfolge noch exklusives Bonusmaterial.



CineStar freut sich auf zahlreiche Besucher und wünscht allen Kinogästen eine fantastische Zeitreise mit "Doctor Who"!



Folgende CineStar Kinos zeigen das Weihnachtsspecial "Doctor Who: Twice Upon A Time" am 25. Dezember 2017 um 20:00 + 22:30 Uhr, FSK 12, ca. 105 Minuten:



Berlin (Cubix, Sony Center), Bielefeld, Bonn, Bremen, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt Metropolis, Ingolstadt, Karlsruhe, Kassel, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Ludwigshafen, Mainz, Neumünster, Oberhausen, Rostock Lütten Klein, Saarbrücken



