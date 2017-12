Baden-Baden (ots) -



Bewerbungsphase vom 18. Dezember 2017 bis 28. Februar 2018 auf SWR3.de / Finalisten treten beim "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim auf



Comedy-Nachwuchstalente können sich ab Montag, 18.12.2017, für den SWR3 Comedy Förderpreis bewerben. Bis zum 28. Februar 2018 können über SWR3.de Videos mit einer maximalen Länge von fünf Minuten eingereicht werden. Für SWR3 Programmchef Thomas Jung ist Talentförderung ein wichtiges Element: "2018 verleiht SWR3 bereits zum dritten Mal den SWR3 Comedy Förderpreis. Unser Ziel ist es, talentierten Nachwuchskünstlern eine Plattform zu geben, die es ihnen ermöglicht, sich in der Comedy-Szene zu etablieren."



Bewerbung bis zum 28. Februar 2018



Für den SWR3 Comedy Förderpreis können sich Einzelpersonen oder Gruppen bewerben. Ob Stand-up, Kabarett, Satire, Musik-Comedy oder andere Formen zum Lachen: Gezeigt werden soll ein aussagekräftiger und mitreißender Ausschnitt aus dem eigenen Repertoire. Die SWR3 Comedy-Redaktion wählt vorab die lustigsten Videos aus, über die anschließend auf SWR3.de abgestimmt werden kann. Die beliebtesten Nachwuchskünstler treten während des "SWR3 Comedy Festivals" vom 26. bis 28. April 2018 in Bad Dürkheim gegeneinander an. Dort entscheidet eine Fachjury unter Vorsitz von SWR3 Comedy-Chef Andreas Müller über den Gewinner des "SWR3 Comedy Förderpreises".



Comedy-Coaching durch Andreas Müller



Neben einem Auftritt beim "SWR3 Comedy Festival" in Bad Dürkheim erwartet den oder die Gewinner auch ein professionelles Coaching im SWR3 Comedy-Lab. Darüber hinaus stehen ein professionelles Fotoshooting sowie ein Porträt im SWR3 Club Magazin auf dem Programm. Der/die Gewinner/in bekommt außerdem zahlreiche Möglichkeiten, sich und sein Repertoire zu zeigen: live, im Radio und im Web. Der diesjährige SWR3 Comedy Förderpreisträger Markus Kapp aus Karlsruhe würde sich jederzeit wieder für den SWR3 Comedy Förderpreis bewerben: "Weil es allein schon ein fantastisches Erlebnis ist, auf dieser tollen Open-Air-Bühne in Bad Dürkheim zu stehen und vor einem großartigen Publikum zu spielen, unabhängig davon ob man gewinnt oder nicht.", so Kapp. Comedy ist fest im Programm verankert Neben den Programmelementen Musik und Information gehört Comedy schon lange zu SWR3. Als Comedy-Chef von SWR3 prägt Andreas Müller seit 2007 das Programm. Wie auch das Moderatoren-Duo Zeus und Wirbitzky ist er nicht nur im Radio zu hören, sondern tourt mit einer eigenen Show durch das Sendegebiet.



