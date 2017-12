Bad Marienberg - Nach dem erfolgreichen Spatenstich, am 27.11.2017 für 220 Wohnungen der Baukörper Johann, Sebastian, Ulrich und Bertha, verkaufen die VENTA Real Estate Group und die 6B47 Real Estate Investors AG einen Teil des Grundstückes, auf dem sich der Bauteil Conrad befindet, an die Grazer Wechselseitige Versicherung AG, so die 6B47 Real Estate Investors AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...