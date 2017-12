Alexandria, Virginia (ots/PRNewswire) - Mitglieder der globalen Luftfahrtgemeinschaft sind zur Registrierung (https://worldatm2018.completereg.com/index.aspx) zum World ATM Congress 2018 - der weltweit größten internationalen Ausstellung und Konferenz für Flugverkehrsmanagement (air traffic management, ATM) - eingeladen.



Flugverkehrsnavigationsdienstanbieter (air navigation service providers, ANSPs), Führungskräfte der Luftfahrtindustrie, Regierungsvertreter, Hersteller und Lieferanten werden herzlich zum World ATM Congress 2018 eingeladen. Der World ATM Congress, der im Zeitraum 6. - 8. März 2018 in Madrid stattfindet, bietet beispiellose Erkenntnisse zu zentralen Problemen in der ATM-Industrie, praktische Erfahrungen mit den neuesten Produkten und Innovationen und die Gelegenheit zur Interaktion hinsichtlich der neuesten Lösungen für Herausforderungen im ATM.



Der World ATM Congress 2018, für den weit mehr als 7.500 Besucher aus mehr als 130 Ländern und Regionen erwartet werden, wird mehr als 80 ANSPs, Regierungsorganisationen und Luftfahrtindustriepartner sowie mehr als 220 Aussteller (https://www.worldatmcongress.org/ExhibitorList.aspx) begrüßen.



Thema des Konferenzprogramms (https://www.worldatmcongress.org/conference-programme) ist Rapidly Changing Skies - Around the World ("Sich schnell verändernde Luftfahrt - weltweit"). Dabei dreht es sich darum, wie die ATM-Industrie eine einmalige Chance nutzt, um proaktive, grundlegende Veränderungen herbeizuführen und aktuelle Herausforderungen zu überwinden. Die renommierten Führungskräfte der Luftfahrtindustrie Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (ICAO) und Eamonn Brennan (EUROCONTROL) werden im Rahmen des Keynote-Programms sprechen, Nancy Graham (Graham Aerospace International) und David McMillan (ATM Policy Institute und Gatwick Airport) haben den Vorsitz bei CEO-Level-Veranstaltungen zu autonomen Projekten und wechselnden Partnerschaften. Die Konferenz wird zudem neue Kurzgespräche zu der sich verändernden Luftfahrt in den Regionen umfassen.



Der World ATM Congress 2018 verfügt über sechs Vortragsbühnen in seiner erstklassigen Ausstellungshalle. Neu ist in diesem Jahr das FABEC Ops Theatre, ein Forum, das sich den ATM-Projekten und den einzigartigen Herausforderungen, denen die Mitglieder der Luftfahrt gegenüberstehen, widmet. Die Bühnen bieten mehr als 100 Stunden Programm einschließlich Produkteinführungen und -demonstrationen, Podiumsdiskussionen, Forschungsergebnispräsentationen und mehr.



Die Registrierung (https://worldatm2018.completereg.com/index.aspx) ist ab sofort möglich; eine vergünstigte Registrierung ist im Vorverkauf bis zum 31. Januar 2018 möglich.



Über World ATM Congress



Der World ATM Congress (www.worldatmcongress.org) ist die weltweit größte internationale Ausstellung und Konferenz für Flugverkehrsmanagement (air traffic management, ATM), die jährlich mehr als 7.500 Besucher anlockt.



Der von CANSO (http://www.canso.org/) im Rahmen einer Partnerschaft mit ATCA (http://www.atca.org/) veranstaltete World ATM Congress vereint die weltweit führenden Produktentwickler, Experten, Stakeholder und Flugnavigationsdienstanbieter (air navigation service providers, ANSPs). Vordenker der Luftfahrt kommen auf der dreitägigen Veranstaltung zum Konferenzprogramm, zu Produktdemonstrationen und -einführungen, Vertragsabschlüssen sowie Informations- und Networking-Angeboten in Madrid (Spanien) zusammen.



Kontakt Abigail Glenn-Chase Telefon 1.703.299.2430



E-Mail Abigail.Glenn-Chase@worldatmcongress.org



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/619315/World_ATM_Congress_Logo.jpg



