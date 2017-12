Berlin (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



34 Morde, zahlreiche Banküberfälle und Sprengstoffattentate: Von 1977 bis 1998 terrorisierte die linksextreme "Rote Armee Fraktion" - kurz RAF - die Bundesrepublik. Drei der Mitglieder haben es geschafft, in den Untergrund abzutauchen und, obwohl sich die RAF schon längst aufgelöst hat, geistern sie noch immer mit bewaffneten Raubüberfällen durch die Republik. Doch wo verstecken sie sich? Und warum konnte die Polizei sie nie schnappen? Das wollte die renommierte Journalistin Patrizia Schlosser herausfinden. Ihre spannende Suche hören Sie ab sofort im Audible Original Podcast "Im Untergrund". Auf welche packenden Geschichten wir uns nun freuen können, weiß Oliver Heinze.



Sprecher: Ein Jahr lang hat sich Patrizia Schlosser auf RAF-Spurensuche begeben. Mit dabei: ihr Vater. Ganz einfach war die Zusammenarbeit der beiden allerdings nicht. Denn:



O-Ton 1 (Im Untergrund, 34 Sek.): Wenn mein Vater und ich aufeinander treffen, dann gibt es so gut wie immer Streit. Wie vor kurzem bei dieser Diskussion: "Ja, dann soll er sich aber verpissen. Da wird jede Aktion von der Polizei...wird hunderttausend Mal davor angekündigt." "Ja genau!" "Und wenn ich mich dann immer noch da aufhalte..." Ach ja, mein Bruder ist auch Polizist. "Die Polizei muss dann den Kopf hinhalten." Wie meine Mutter, meistens auf der Seite von meinem Vater. "Aber habt ihr keinerlei Sympathien für so linke Ansichten?" "Jeder darf seine Ansichten haben. Aber..." "Wenn es um das geht, ist es einfach doof." Ja, so ist das mit mir und meinem Vater.



Sprecher: Doch als ehemaliger Polizist ist Papa Schlosser genau der Richtige, schließlich hat er den Terror der RAF-Ära hautnah miterlebt und kennt sich aus. Und so gehen die beiden gemeinsam auf Spurensuche im Untergrund.



O-Ton 2 (Im Untergrund, 37 Sek.): "Ein paar Häuser, ein paar Straßen, alles umgeben von dichtem Wald und Feldern. Irgendwo hier müssen Hildegard und Paul wohnen - nicht ihre echten Namen. Die Polizei hat nach ihnen in den 90er-Jahren gefahndet, weil sie zwei RAF-Attentäter versteckt haben sollen. Deswegen sind sie von 1987 bis 1997 untergetaucht. Und zwar so lange, bis der Haftbefehl verjährt war. Bevor sie abgetaucht sind, haben sie in der Hafenstraße gewohnt, zur selben Zeit als da auch Daniela, Ernst-Volker und Burkhard ein- und ausgegangen sind. Sind sie alte Verbündete der Drei?



Sprecher: Schnell wird daraus ein spannendes Abenteuer, bei dem das ungleiche Duo auf viele Wegbegleiter der RAF-Terroristen trifft - und dabei auch viele, durchaus amüsante Geschichten zu hören bekommt.



O-Ton 3 (Im Untergrund, 28 Sek.): "Nachdem der eine geschossen und der andere 'ne Handgranate geworfen hat, schlafen die zusammen in einem Zimmer und wir haben uns gefragt: Wer von denen macht denn dann überhaupt ein Auge zu?" "Beide, glaube ich." (Lachen) "Ich habe so gemacht: Ich sach', machen gute Ruhe." (Lachen) "Er hat damals sehr kurze Haare, noch kürzer wie heute." "Ach, du hast ihm über die Haare gestrichen?" "Ja,..." "Nein!" (Lachen)



Abmoderationsvorschlag:



Interessante Einblicke sind also garantiert: Der Audible Original Podcast "Im Untergrund" von und mit Patrizia Schlosser steht ab sofort als Download bei Audible zur Verfügung und ist Teil des gerade veröffentlichten Podcast-Programms von Audible mit 23 exklusiven Podcasts und wöchentlich neuen Folgen.



