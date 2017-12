Wenig verändert dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Weiterhin dürften die gestiegenen Zweifel an einer raschen Umsetzung der US-Steuerreform auf dem Markt lasten. Auch die globalen Sorgen nehmen wieder zu. So drohte das nordkoreanische Regime einmal mehr mit Krieg, sollten die USA eine Seeblockade zur Durchsetzung der UN-Sanktionen verhängen. Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf ein minimales Plus am Kassamarkt hin.

Der republikanische Senator Marco Rubio aus Florida hatte laut Medienberichten am Vortag damit gedroht, dem Entwurf seiner Partei zur Steuerreform die Zustimmung zu verweigern, wenn dieser nicht einen höheren Kinder-Freibetrag vorsehe. Die Republikaner verfügen mit ihren 52 Sitzen im Senat nur über vier Sitze mehr als die Demokraten. Mehr als zwei Abweichler können sie sich nicht leisten. Ab Januar dürfte die Situation zudem noch einmal schwieriger werden, denn mit dem Sieg der Demokraten bei der Nachwahl in Alabama schrumpft die Mehrheit auf nur noch eine Stimme.

Daher dürfte Aussagen aus der Politik zur weiteren Entwicklung der Steuerreform im Fokus des Marktes stehen. Denn die Hoffnung auf eine schnelle Umsetzung bei dem wichtigen Wahlversprechen von US-Präsident Donald Trump hatte die Märkte zuletzt angeschoben.

Für etwas Abwechslung könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Neben dem Empire State Manufacturing Index für Dezember wird die Industrieprduktion für den November bekannt gegeben.

Bei den Einzelwerten steht vor allem der Software-Sektor mit den Quartalszahlen von Oracle und Adobe im Fokus. Oracle hat in seinem zweiten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als vor einem Jahr, das Geschäft mit Cloud-Dienstleistungen wuchs allerdings nicht so stark wie erhofft. Der Konzern ist damit bereits zum zweiten Mal in Folge pessimistischer als die Beobachter. Für die Oracle-Aktie geht es vorbörslich auf nasdaq.com um 6,8 Prozent nach unten.

Mit Adobe Systems hat ein zweiter großer Softwarekonzern nach der Schlussglocke am Vortag seine Geschäftszahlen vorgelegt. Diese fielen umsatz- wie auch ergebnisseitig besser aus als vom Markt prognostiziert. Die Aktie zieht um 1,1 Prozent an.

Der Einzelhandelskonzern Costco übertrumpfte die Markterwartungen bei Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal. Nachbörslich gewannen die Papiere gut 2 Prozent, vor der Startglocke ist die Aktie noch nicht aktiv.

