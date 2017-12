Bern (ots) - Der Vorstand des Schweizerischen Städteverbands (SSV)

empfiehlt einstimmig ein Nein zur No Billag-Initiative. Diese will

die Radio- und Fernsehgebühren abschaffen und bedroht nicht nur die

Existenz der SRG, sondern auch jene zahlreicher regionaler Radio- und

Fernsehstationen. Aus Sicht des SSV-Vorstandes ist jedoch ein

vielfältiges, unabhängiges Radio- und Fernsehangebot für die

politische Meinungsbildung und den nationalen Zusammenhalt in einem

mehrsprachigen Land von grösster Bedeutung. Auch würde ein Ja zur No

Billag-Initiative die kulturelle Vielfalt empfindlich schwächen.



Für den SSV-Vorstand ist klar: Die Abschaffung der Radio- und

Fernsehgebühren, welche die No Billag-Initiative fordert, hätte einen

medienpolitischen Kahlschlag zur Folge. Neben der SRG wären auch

zahlreiche regionale Radio- und Fernsehstationen in ihrer Existenz

bedroht. Damit würde nicht nur die Medienvielfalt geschwächt; auch

die Berichterstattung über kommunale Themen aus verschiedenen

Landesgegenden wäre nicht mehr gewährleistet. Zudem trägt eine

Gebührenfinanzierung aus Sicht des SSV wesentlich zur Unabhängigkeit

von Radio und Fernsehen bei. Würden diese, so wie es die Initiative

will, künftig gänzlich privat finanziert, wäre eine unabhängige

öffentliche Meinungsbildung in Gefahr.



Insbesondere die SRG, die zu rund 75 Prozent mit Gebühren

finanziert wird, wäre von einem Ja zur Initiative fundamental

betroffen. Ihr derzeitiges Angebot in der Information, im Sport, bei

der Kultur und der Unterhaltung wäre grösstenteils nicht mehr

finanzierbar. Dies gilt ganz ausgeprägt für die Angebote aus der

französisch-, italienisch- und rätoromanischsprachigen Schweiz. Deren

Sender RTS, RSI und RTR profitieren heute überproportional von den

Gebührengeldern - ein demokratiepolitisch besonders wichtiger

Ausgleich.



Wichtige kulturpolitische Rolle der SRG



Für die Städte ist auch die kulturpolitische Rolle der SRG ein

starkes Argument gegen die No Billag-Initiative. Die SRG unterstützt

Schweizer Filmfestivals und engagiert sich als Co-Produzentin von

Schweizer Filmen. Sie ist Partnerin von Musikfestivals sowie weiteren

kulturellen Anlässen und fördert das Schweizer Musikschaffen,

beispielswiese indem ein bestimmter Anteil an Schweizer Musik

gespielt wird. Ein Ja zur No Billag-Initiative hätte gravierende

Auswirkungen auf den Schweizer Kulturplatz.



Ja-Parole zur Neuen Finanzordnung 2021



Zusätzlich zur Nein-Parole zur No Billag-Initiative fasste der

SSV-Vorstand die Ja-Parole zur neuen Finanzordnung 2021. Damit sollen

für den Bund die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer und der direkten

Bundessteuer bis 2035 gesichert werden. Bisher war die Kompetenz zur

Erhebung dieser beiden Steuern bis Ende 2020 befristet.



