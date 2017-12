FRANKFURT (BaFin) -

Am 7. Dezember ist eine Entscheidung gefallen, die für die Zukunft der internationalen Bankenregulierung von zentraler Bedeutung ist: Das Leitungsgremium des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht BCBS, die Gruppe der Zentralbankpräsidenten und Leiter der Bankenaufsichtsinstanzen (Group of Governors and Heads of Supervision - GHoS), hat sich auf neue Eigenkapitalregeln für Banken geeinigt. Sie sollen das als "Basel III" bekannte Regelwerk finalisieren. Die BaFin und die Deutsche Bundesbank begrüßen die Einigung. Beide Institutionen sehen das Ergebnis als wichtigen Schritt zur Sicherstellung einer harmonisierten globalen Regulierung für den Bankensektor sowie zur Stärkung der Finanzstabilität.

