Berlin (ots) -



- 284 Millionen Euro Konzernumsatz - Rückenwind für Zukunftsprogramm der Messe - Neue Messen und Geschäftsmodelle erfolgreich eingeführt



Die Messe Berlin schließt das erfolgreichste ungerade Jahr in ihrer Unternehmensgeschichte ab. Der Gesamtumsatz der Unternehmensgruppe liegt voraussichtlich bei 284 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung von 17 Prozent im Vergleich zu 2015 (242 Millionen Euro). 2015 ist das Bezugsjahr, da einige Messen nur jedes gerade Jahr stattfinden. Nach vorläufigen Berechnungen kamen zwischen Januar und Dezember knapp 2,4 Millionen Besucher zu 89 Eigen- und Gastveranstaltungen. Rund 28.000 Aussteller aus über 184 Ländern präsentierten sich auf Veranstaltungen bei der Messe Berlin. Auswärtige Besucher und Aussteller erbrachten durch ihre Ausgaben der Berliner Wirtschaft einen Kaufkraftzufluss von rund 1,5 Milliarden Euro. Die direkten öffentlichen Einnahmen des Landes Berlins belaufen sich durch Wertschöpfungseffekte auf gut 68 Millionen Euro.



"Der Erfolg des zu Ende gehenden Jahres erzeugt viel Rückenwind für unsere Zukunftspläne", so Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin. "Es gilt, die Zukunftsfähigkeit der Messe Berlin als wichtigen Wirtschaftsmotor für Berlin und Deutschland auszubauen. Wir haben in diesem Jahr im Schulterschluss mit unserem Hauptgesellschafter dem Land Berlin bereits die ersten wichtigen Weichenstellungen vorgenommen. Das sehr gute Resultat stärkt uns auf diesem Weg."



Im Januar hatte der Aufsichtsrat einen Masterplan zur Sanierung des Messegeländes beschlossen. Im ersten Schritt wurde der Bau einer zusätzlichen, multifunktionalen Halle entschieden, die sowohl als Messehalle, als auch für Kongresse genutzt werden kann. Seit Oktober laufen die Maßnahmen zur Vorbereitung des Baus.



Als weitere Impulse für die Zukunft hat die Messe Berlin 2017 neue Veranstaltungen sowie innovative Geschäftsmodelle entwickelt. Mit der BUS2BUS fand im April die erfolgreiche Premiere einer Messe für die Busbranche statt. Mit dem Einstieg bei der weltweit führenden Entwicklerkonferenz für Android-Entwickler, droidcon, unterstützt die Messe Berlin ein Berliner Unternehmen bei der weltweiten Expansion und Positionierung des Geschäftsmodells. Mit den droidcon Konferenzen in New York und San Francisco war die Messe Berlin erstmals in den USA aktiv. Als Partner der Cube Tech Fair hat die Messe Berlin zudem ein innovatives Messe-Konzept speziell für Start-Ups in Berlin auf den Markt gebracht. Die erstmalig im Mai 2017 durchgeführte ITB China in Shanghai als weitere Messe der globalen Marke ITB war auf Anhieb erfolgreich und setzt damit den eingeschlagenen Internationalisierungskurs der Messe Berlin fort.



Die internationalen Leitmessen IFA, ITB Berlin, FRUIT LOGISTICA, und die Internationale Grüne Woche Berlin haben auch 2017 ihre Strahlkraft als globale Marken der Messe Berlin bewiesen. Sie waren der Ort, an dem die jeweiligen Branchen 2017 ihre Produktinnovationen, Dienstleistungen und Technologien präsentierten.



Zu den herausragenden Ereignissen auf dem Messegelände gehörten 2017 der Deutsche Evangelische Kirchentag im Mai sowie das Internationale Deutsche Turnfest im Juni, die zusammen gut 200.000 Besucher auf das Messegelände brachten. Neben diesen beiden Gastveranstaltungen füllten außerdem Messen, wie die Coil Winding, die weltweit führende Kongressmesse für Spulenwicklung, die Hauptversammlung der Daimler AG und auch große Unternehmensveranstaltungen, wie Cisco live! und NetApp Insight mit teilweise über 10.000 Teilnehmern die Messehallen und den CityCube Berlin. 2017 fanden außerdem wieder medizinische Großkongresse, wie der Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie mit rund 12.000 Teilnehmern und der WPA XVII World Congress of Psychiatry Berlin mit rund 10.000 Teilnehmern im CityCube Berlin statt.



Über die Messe Berlin



Die Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärksten Messegesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet und veranstaltet jedes Jahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf der ganzen Welt. Zu ihrem breiten Markenportfolio gehören die globalen Leitmessen ITB, IFA, InnoTrans, FRUIT LOGISTICA und die Internationale Grüne Woche, ebenso wie Großkonferenzen und ikonische Events, so zum Beispiel die Fanmeile am Brandenburger Tor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihre Veranstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungen am Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedes Jahr rund 30.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Damit fördert und treibt die Messe Berlin die Entwicklung der Metropole Berlin. Ziel ist, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchern ein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulse für den Einzelnen zu geben und faire Bedingungen für Jeden zu gewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich im Unternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the World. www.messe-berlin.de



Diese Presse-Information finden Sie auch im Internet: www.Messe-Berlin.de/Presse/Pressemitteilungen.



Weiteres Pressematerial finden Sie außerdem im Presseportal von news aktuell unter: https://www.presseportal.de/nr/6600.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt:



Messe Berlin GmbH Emanuel Höger Pressesprecher und Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Corporate Communication Unternehmensgruppe Messedamm 22 14055 Berlin Tel.: +49 30 3038-2270 hoeger@messe-berlin.de www.messe-berlin.de Twitter: @pr_messeberlin