FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag etwas gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank gegen Mittag um 0,04 Prozent auf 163,46 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,30 Prozent.

In der Eurozone standen am Vormittag lediglich Daten zur Handelsbilanz auf dem Kalender. Der Überschuss ist im Oktober merklich gesunken. Die Daten sorgten jedoch nicht für Kursausschläge. In den USA stehen am Nachmittag Zahlen zur Industrieproduktion und ein regionaler Frühindikator aus der Region New York auf dem Kalender.

Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück. Besonders deutlich sanken sie erneut in Griechenland. Aber auch in Portugal und Spanien fielen die Renditen merklich./jsl/jkr/zb

ISIN DE0009652644

AXC0186 2017-12-15/13:09