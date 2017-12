Der australische Arbeitsmarkt hat per November eine fortgesetzte Stärkeentwicklung gezeigt. Insgesamt wurden 61.600 Stellen geschaffen. Das sind weit mehr Stellen als erwartet. Die separat ermittelte Arbeitslosenquote verharrte unverändert bei 5,4 Prozent, wohingegen die Erwerbsbeteiligungsquote auf 65,5 Prozent stieg. ... The post AUD/USD zeigt Gegenreaktion appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...