Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.38 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.659,80 +0,15% +18,36% Euro-Stoxx-50 3.546,50 -0,27% +7,78% Stoxx-50 3.175,42 -0,36% +5,48% DAX 13.030,78 -0,29% +13,50% FTSE 7.448,26 +0,00% +4,28% CAC 5.334,48 -0,42% +9,71% Nikkei-225 22.553,22 -0,62% +17,99% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,45 -7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,39 57,04 +0,6% 0,35 +0,7% Brent/ICE 63,43 63,31 +0,2% 0,12 +8,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.257,58 1.254,38 +0,3% +3,21 +9,2% Silber (Spot) 15,99 15,90 +0,6% +0,09 +0,4% Platin (Spot) 884,50 883,00 +0,2% +1,50 -2,1% Kupfer-Future 3,06 3,05 +0,2% +0,01 +21,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Wenig verändert dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Weiterhin dürften die gestiegenen Zweifel an einer raschen Umsetzung der US-Steuerreform auf dem Markt lasten. Auch die globalen Sorgen nehmen wieder zu. So drohte das nordkoreanische Regime einmal mehr mit Krieg, sollten die USA eine Seeblockade zur Durchsetzung der UN-Sanktionen verhängen. Der republikanische Senator Marco Rubio aus Florida hatte laut Medienberichten am Vortag damit gedroht, dem Entwurf seiner Partei zur Steuerreform die Zustimmung zu verweigern, wenn dieser nicht einen höheren Kinder-Freibetrag vorsehe. Die Republikaner verfügen mit ihren 52 Sitzen im Senat nur über vier Sitze mehr als die Demokraten. Mehr als zwei Abweichler können sie sich nicht leisten. Ab Januar dürfte die Situation zudem noch einmal schwieriger werden, denn mit dem Sieg der Demokraten bei der Nachwahl in Alabama schrumpft die Mehrheit auf nur noch eine Stimme. Daher dürfte Aussagen aus der Politik zur weiteren Entwicklung der Steuerreform im Fokus des Marktes stehen. Denn die Hoffnung auf eine schnelle Umsetzung bei dem wichtigen Wahlversprechen von US-Präsident Donald Trump hatte die Märkte zuletzt angeschoben. Bei den Einzelwerten steht vor allem der Software-Sektor mit den Quartalszahlen von Oracle und Adobe im Fokus. Oracle hat in seinem zweiten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als vor einem Jahr, das Geschäft mit Cloud-Dienstleistungen wuchs allerdings nicht so stark wie erhofft. Der Konzern ist damit bereits zum zweiten Mal in Folge pessimistischer als die Beobachter. Für die Oracle-Aktie geht es vorbörslich deutlich nach unten. Die Zahlen von Adobe Systems fielen dagegen umsatz- wie auch ergebnisseitig besser aus als vom Markt prognostiziert. Die Aktie zieht an.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Dezember PROGNOSE: +18,0 zuvor: +19,4 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,2% zuvor: 77,0%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Von Jahresend- oder Weihnachtsrally ist an den europäischen Börsen weiter nichts zu sehen. Mangels neuer Impulse setzt sich zum Wochenausklang die jüngste leicht abwärts gerichtete Seitwärtstendenz fort nach leicht negativen Vorgaben von der Wall Street und aus Asien. In den USA gibt es möglicherweise neue Probleme bei der Durchsetzung der Steuerreform, weil ein republikanischer Senator eine Nachbesserung im Entwurf fordert, über den in Kürze abgestimmt werden soll. Weil es in dieser Woche seitens der US-Notenbank und der EZB keine die Aktienmärkte stützenden Aussagen gab, setzt sich die Neigung zu Gewinnmitnahmen fort, heißt es. Am Aktienmarkt gehören Bankenaktien zu den Verlierern, weil niedrige Zinsen das traditionelle Bankengeschäft erschweren. Der Banken-Subindex gibt um 0,6 Prozent nach. Am frühen Nachmittag könnte der große Verfalltag für zumindest kurzfristige Ausschläge bei Indizes und Einzelaktien sorgen. Am Abend könnte dann der Verfall der Aktienoptionen für etwas Bewegung sorgen. "Da ist einiges an Gerangel möglich", so ein Händler. Der Kurs von H&M knickt um 15,1 Prozent ein. Börsianer sprechen von einer schweren Enttäuschung. Entgegen den Erwartungen ging der Umsatz bei der schwedischen Bekleidungskette im vierten Quartal um 4 Prozent zurück. "Eine gewisse saisonale Schwäche war ja schon bei Inditex erkennbar, aber das ist grottig", kommentiert ein Händler. Inditex geben im Sog von H&M um 2,1 Prozent nach. Die Kurse der deutschen Bekleidungsketten Gerry Weber und Tom Tailor ziehen dagegen um 2,1 bzw um 1,2 Prozent an. Das etwas enttäuschende Cloud-Geschäft von Oracle sorgt bei den Kursen von Branchen-Unternehmen wie SAP und Dassault Systeme für Abgaben um 0,7 Prozent. Oracle hatten nachbörslich in den USA um fast 7 Prozent nachgegeben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:52 Do, 17:45 % YTD EUR/USD 1,1803 +0,08% 1,1793 1,1771 +12,2% EUR/JPY 132,40 +0,06% 132,32 132,50 +7,7% EUR/CHF 1,1668 +0,11% 1,1655 1,1655 +8,9% EUR/GBP 0,8805 +0,26% 0,8781 1,1406 +3,3% USD/JPY 112,17 -0,01% 112,18 112,57 -4,0% GBP/USD 1,3406 -0,21% 1,3434 1,3427 +8,7% Bitcoin BTC/USD 17.734,20 +8,40% 17.256,95 16.306,87 1.757,58

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Farbe rot hat am Freitag die Kurszettel an den ostasiatischen Börsen dominiert. Bis auf wenige Ausnahmen gaben die Indizes nach. Der asiatische Aktienmarkt folgte damit den moderaten Abgaben in den USA und Europa. In Japan sorgten heftige Abgaben der Mobilfunkwerte für Verluste des Gesamtmarktes. Insgesamt wurde die Stimmung von neuen Zweifeln über das Zustandekommen der US-Steuerreform gedrückt. Der republikanische Senator Marco Rubio drohte mit der Verweigerung seiner Zustimmung zur Steuerreform, sollte nicht ein höherer Kinderfreibetrag verabschiedet werden. Derweil drohte das nordkoreanische Regime einmal mehr mit Krieg, sollten die USA eine Seeblockade zur Durchsetzung der UN-Sanktionen verhängen. Eine Ausnahme bildete die Börse in Seoul, wo sich der Kospi nach seinem plötzlichen Vortagesabsturz erholte. Die Verluste des Vortages hatten Händler mit dem Verfall von Indexoptionen und Futures am Terminmarkt begründet. Die Abwicklung habe für Druck auf den Kassamarkt gesorgt. In Schanghai fiel der Composite - angeführt von Verlusten im Rohstoffbereich. Laut CICC-Analysten beherrsche weiterhin die Sorge über Liquiditätsengpässe das Marktgeschehen. Dennoch sei das Abwärtspotenzial begrenzt. In Japan zeigten sich Aktien aus der Mobilfunkbranche schwach. Der Markteintritt des Internetunternehmens Rakuten belastete den Sektor wie schon am Vortag, weil er den Wettbewerb verschärft. "Es dürfte einen immensen Preiskrieg geben", urteilte Fondsverwalter Naoki Fujiwara von Shinkin Asset Management. KDDI und NTT DoCoMo tendierten 6,6 bzw. 4,6 Prozent schwächer. Rakuten verloren 5,5 Prozent und stürzten auf ein 18-Monatstief. SoftBank ermäßigten sich um 2,4 Prozent und waren zusammen mit KDDI für die Hälfte der Nikkei-Abgaben verantwortlich.

CREDIT

Etwas erweitert zeigen sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen. Nachdem die EZB-Aussagen vom Vortag keine Überraschungen mit Blick auf die Wachstums- und Inflationsprojektionen enthielten, dürfte das Jahr als abgehakt betrachtet werden. Die stark abnehmende Liquidität spiegele sich in sehr weiten Bid-Ask-Spreads und dadurch im Anstieg der Prämien, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Siemens stockt Forschungsausgaben um 450 Millionen Euro auf

In Reaktion auf den beschleunigten digitalen Wandel stockt Siemens seinen Etat für Forschung und Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr um 450 Millionen auf mehr als 5,6 Milliarden Euro auf. Konzernchef Joe Kaeser sagte auf dem Siemens Innovation Day im München, angesichts der Umwälzung, die der Menschheit bevorstehe, wäre es falsch für Siemens, die Entwicklung nur abzuwarten und nicht selbst aktiv zu gestalten. Den Löwenanteil der Forschungsausgaben steckt der Konzern nach Kaesers Angaben in die industrielle Digitalisierung.

SAP stellt niedrigeren Steuersatz in Aussicht

Der Softwarehersteller SAP rechnet im laufenden Jahr mit einem niedrigeren effektiven Steuersatz. Wie das Unternehmen mitteilte, wird 2017 nun ein Steuersatz (Non-IFRS) von 25 bis 26 Prozent statt bisher von 27 bis 28 Prozent erwartet. Beim effektiven Steuersatz nach IFRS nennt SAP jetzt 23 bis 24 (vorher 26 bis 27) Prozent. Als Grund führte SAP an, dass der Konzern im vierten Quartal einen einmaligen Steuereffekt im Zusammenhang mit der konzerninternen Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum an die SAP SE erwarte.

Volkswagen steigert Konzern-Absatz im November deutlich

Volkswagen hat im November dank hoher Zuwächse bei der Kernmarke, bei Skoda und Seat sowie im Nutzfahrzeuggeschäft die weltweiten Auslieferungen deutlich gesteigert. Nach elf Monaten liegt der Wolfsburger Konzern knapp unter der magischen Marke von 10 Millionen verkaufter Fahrzeuge. Das Jahresziel, die Auslieferungen moderat zu steigern, hat VW damit quasi erreicht. Insgesamt verzeichnete die Volkswagen AG im vergangenen Monat ein Absatzplus von 11,1 Prozent auf 995.900 Fahrzeuge.

BMW baut Erprobungsgelände in Tschechien

