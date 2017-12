Bochum (ots) -



Neue Aral SuperCard unterstützt die DKMS



Ab sofort bietet Aral im deutschen Tankstellennetz eine neue Ausgabe der Aral SuperCard an. Sie ist mit dem Logo der DKMS und dem Aufruf "Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein." versehen.



Die Gutscheinkarte kann mit einem Guthaben zwischen 1EUR und 200EUR aufgeladen werden und ist bundesweit an allen Aral Tankstellen einlösbar. Insgesamt stehen 15.000 Karten zur Verfügung. Pro Karte erhält die DKMS eine Spende von einem Euro. Das Spendengeld kommt dem Kampf gegen Blutkrebs zu Gute.



Die Initiative entstand aufgrund einer Idee zweier Auszubildender. Sie organisierten bereits im Oktober in Kooperation mit der DKMS eine Registrierungsaktion am Aral Verwaltungssitz in Bochum. Mehr als 100 Mitarbeiter ließen sich dabei als potenzielle Lebensretter in die Datei der DKMS aufnehmen und stehen so als potentielle Stammzellspender zur Verfügung.



Gemeinsam mit dem Aral SuperCards-Team entwickelten die jungen Auszubildenden zusätzlich eine Sonder-Edition der beliebten Gutscheinkarten, die nun bundesweit an allen Tankstellen der blau-weißen Marke erhältlich sind.



"Das Engagement unserer Mitarbeiter hat uns derart begeistert, dass wir auch von Seiten des Unternehmens sofort zu dieser bundesweiten Spendenaktion bereit waren. Zugleich wollen wir damit auch die Aufmerksamkeit für den Kampf gegen Blutkrebs erhöhen", erklärt Aral Vorstandsvorsitzender Patrick Wendeler.



