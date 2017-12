Wien (ots) - Die JULIUS-K9 Zrt. (1997), die in österreichisch-ungarischem Besitz ist und die K9-Sport Kft., sowie deren amerikanische Tochtergesellschaft, die Eigentum der beiden Firmen ist, die Julius-K9 LLC (Tampa, FL, USA) ist nicht nur in Europa, sondern auch weltweit ein Vorreiter der Innovation in der Branche des Tierbedarfs ist.



Die Besonderheit der IDC® und K9® Hundegeschirre, die aus deutschen Gurten hergestellt und mit Schnallen aus Schweizer Materialien sowie anderen Hundeausrüstungsgegenständen versehen sind, die mit Zerreißproben und anderen Belastungstests kontrolliert wurden, ist, dass bei ihrer Entwicklung bis zur Mitte der 2000-er Jahre der fachliche Hintergrund der österreichischen Hundeverbände maßgebliche Hilfe geleistet hat. Die erste offizielle Produktpräsentation fand 2003 beim internationalen Diensthundewettbewerb auf dem Gelände der Diensthundeabteilung Wien statt, und bei der 2017 organisierten Pet Fair Asia 2017 (Shanghai, China)-Ausstellung hat man die Marke JULIUS-K9® zur "Beliebtesten Marke" gekürt.



Bei der Weltausstellung World Dog Show (WDS - Leipzig, 2017), wo die Firma als Sponsor anwesend war und bei der Handelsmesse SuperZoo 2017 in Las Vegas (Mandala Bay, Las Vegas, Nevada, 2017) wurden mehrere Innovationen vorgestellt, die 2018 auf dem Markt der Hundeartikel eine neue Ära eröffnen können. Im Falle von JULIUS-K9 kann man sagen, dass sie bei den Hundeausrüstungen eine neue Mode bzw. Richtung geschaffen hat. Die Hundegeschirre, die man mit Aufschriften mit Klettverschluss versehen kann und zu gemeinsamen Spaziergängen und anderen Freizeitaktivitäten mit dem Hund einladen, waren bereits Anfang der 2000er Jahre ihren Vorgängern in Form- und Farbgestaltung sowie in ihrer Funktionalität weit überlegen.



Die Geschäftspolitik von Julius-K9® kann auch deshalb für andere Unternehmen als Vorbild dienen, weil sämtliche Produktentwicklungen auch im Bereich der Patente und Geschmacksmusterschutz herausgearbeitet wurden, und das über mehrere Kontinente. Der Hersteller, der bis heute mehr als 160 Marken und zahlreiche Patente besitzt, tritt konsequent auch gegen solche Produktkopien auf, die dem Original oft unverwechselbar ähnlich sind.



Die Firma hat die Möglichkeit des physikalischen Zugriffs mit Hilfe der örtlichen Handelskammer und des Zollamtes an dem Ort, wo die Kopien am häufigsten hergestellt werden, in China im Jahre 2017 bei 4 Fabriken in Anspruch genommen.



Der Großteil der beschlagnahmten Produkte wurde für den europäischen Markt hergestellt und war mit der Aufschrift Julius-K9 versehen. Die Firmenleitung ist entschlossen, die der Marke treuen und zukünftigen Kunden vor der Täuschung und dem Angebot der Kopien mit geringer Qualität zu schützen. Man macht zum Beispiel auf den Hundegeschirren in kleinen Katalogen darauf aufmerksam, welche die Merkmale der Originalprodukte sind und wie wichtig es ist, die Geschirre richtig einzustellen, da das unabdingbar ist, um die Spaziergänge mit dem Hund, die Hundesportarten, sowie die Polizeieinsätze sicher durchzuführen.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: K9-Sport Kft., mail:info@julius-k9.hu, Tel.: +36-24-515-560



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30728/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: K9-Sport Kft. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129053 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129053.rss2