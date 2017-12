Zürich (ots) - Nicht nur in der Produktion hat die Schweiz kürzere

Spiesse, wie der Fall Grundfos zeigt. Das Unternehmen hat vor drei

Jahren mit viel Trarara in Cham ihren Schweizerischen Sitz eröffnet.

41 Personen aus der ganzen Welt, darunter auch rund 10 Schweizer,

haben von der Schweiz aus den weltweiten Einkauf der Grundfos neu

gestaltet. Der Kanton Zug hat sich für das Unternehmen ins Zeug

gelegt. Dem Unternehmen war ein grosser Erfolg beschieden.

Anscheinend konnten im Einkauf über 100 Millionen Franken eingespart

werden.



Aus einer Konzernlogik heraus soll die Schweizerische Grundfos nun

jedoch sämtliche Arbeitnehmenden in Cham entlassen, beziehungsweise

die Arbeitnehmenden erhalten alternative Arbeitsplatzangebote in

Dänemark und Ungarn. Es ist unrealistisch, dass viele darauf

einsteigen werden. Bereits früher angekündigt wurde die Schliessung

per Ende Jahr der Produktion der Grundfos Arnold in Schachen, einer

Tochterfirma der Grundfos. Dort sind weitere rund 40 Angestellte

betroffen.



Die Kündigungen sollen im Januar ausgeprochen werden. Spätestens

im Juni soll das Licht gelöscht werden.



Obwohl die Grundfos-Angestellten in der Schweiz alle qualifizierte

Fachkräfte sind, ist die Schliessung ein harter Schlag für die

Betroffenen. Die Angestellten Schweiz verurteilen die kurzsichtige

und angesichts des Erfolgs nicht nachvollziehbare Politik des

Grundfos-Konzerns.



Die Arbeitnehmervertretung der Grundfos hat zusammen mit den

Angestellten Schweiz einen guten Vorschlag für einen Sozialplan

gemacht. Die Angestellten Schweiz fordern das Management von Grundfos

auf, diesen Sozialplan ohne Wenn und Aber umzusetzen. Wenigstens dies

sind sie den Angestellten schuldig!



