Von Maryam Cockar

BARCELONA (Dow Jones)--Der Möbelhändler Steinhoff, der mitten in einem Bilanzskandal steckt, bekommt Hilfe von seiner Tochtergesellschaft Steinhoff Africa Retail. Steinhoff Africa erklärte am Freitag, ein Darlehen über 16 Milliarden südafrikanische Rand (umgerechnet gut 1 Milliarde Euro) an die Muttergesellschaft zurückzuzahlen. Steinhoff Africa wurde im September aus der Steinhoff International Holdings NV ausgegliedert und an die Börse in Johannesburg gebracht.

Der Aktienkurs von Steinhoff International war in der vergangenen Woche auf Talfahrt gegangen, nachdem das Unternehmen Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung aufgedeckt hatte, die sich auf Vermögenswerte von rund 7 Milliarden US-Dollar auswirken könnten. Der Chief Executive Markus Jooste trat wegen des Bilanzskandals zurück.

Am Donnerstag erklärte Steinhoff International, dass sein Aufsichtsratsvorsitzender und größter Aktionär, Christo Wiese, ebenfalls zurückgetreten sei und eine von Wiese kontrollierte Gesellschaft rund 98,4 Millionen Aktien des Unternehmens verkauft habe.

December 15, 2017

