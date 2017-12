BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem Startsignal der Europäischen Union zur Ausweitung der Brexit-Verhandlungen hat sich die britische Premierministerin Theresa May ausdrücklich bedankt. "Heute ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem glatten und geordneten Brexit und zur Gründung einer tiefen und besonderen künftigen Partnerschaft", schrieb May am Freitag auf Twitter.

Sie richtete ihren Dank an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk. Tusk hatte seinerseits den Beschluss des EU-Gipfels zum Start der zweiten Verhandlungsphase auf Twitter bekanntgegeben, mit dem Zusatz: "Glückwunsch Theresa May!"/vsr/DP/jha

