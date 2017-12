FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Comstage bietet jetzt das Engagement in deutsche Unternehmen, die hohe Gewinne im Verhältnis zum Aktienpreis ausschütten. Mit einem besonderen Dreh: Hedges am Terminmarkt gegen Verluste. 15. Dezember 2017. FRANKFURT (Börse Frankfurt). ComStage erweitert das Angebot an Active ETF auf Xetra und der Börse Frankfurt.

Mit dem ComStage Alpha Deutschland Dividende Plus UCITS ETF erhalten Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung eines dynamischen Portfolios deutscher Unternehmen zu partizipieren. Durch die Auswahl von Titeln mit einer hohen Dividendenrendite soll eine langfristige Überrendite gegenüber dem breiten Aktienmarkt erzielt werden. Zum Schutz vor schwachen Börsenphasen können bei Bedarf Absicherungspositionen an den Terminbörsen eingegangen werden.

Das Produktangebot auf Xetra umfasst derzeit insgesamt 1.211 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 11 Milliarden Euro ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

