EU-Gipfel startet Phase zwei der Brexit-Gespräche

Der EU-Gipfel hat den Start der zweiten Phase der Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien beschlossen. Darauf hätten sich die Staats- und Regierungschefs der anderen 27 EU-Länder verständigt, teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Tusk gratulierte der britischen Premierministerin Theresa May zum Erreichen dieses wichtigen Etappenziels. In der zweiten Phase geht es um eine von London gewünschte zweijährige Übergangsphase nach dem Brexit im März 2019 und die Vorbereitung eines künftigen Handelsabkommens.

Russische Zentralbank senkt Leitzins um 50 Basispunkte

Die russische Notenbank hat ihre Geldpolitik stärker gelockert als erwartet. Der Rat senkte den Leitzins um 50 Basispunkte auf 7,75 Prozent. Ökonomen hatten nur mit einer Senkung um 25 Punkte gerechnet. In ihrem Begleittext erklärte die Notenbank, sie setze den allmählichen Übergang von einer moderat strikten zu einer neutralen Geldpolitik fort. Zum Inflationsausblick erläuterte die Zentralbank, es gebe eine Reihe von Faktoren, die sowohl ein Über- als auch ein Unterschreiten des Inflationsziel verursachen könnten.

Oettinger "nicht sicher" über Durchsetzungskraft Mays bei Brexit

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hat Großbritannien vor den Beratungen über die Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen beim EU-Gipfel in Brüssel aufgefordert, seine Zusagen zum Handel an der irischen Grenze einzuhalten. Man baue darauf, dass Premierministerin Theresa May diese innenpolitisch durchsetzen könne - sicher sei man sich aber nicht, sagte Oettinger im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders. "Wir haben die Regierung zu akzeptieren, die im Amt ist", betonte Oettinger aber.

CSU macht vor möglichen Sondierungen Druck auf die SPD

Führende CSU-Politiker sind kurz vor der Entscheidung der SPD über Sondierungsgespräche für eine Regierungszusammenarbeit mit der Union auf Distanz zur SPD gegangen. Sowohl der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder als auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt lehnten eine Bürgerversicherung und einen umfassenderen Familiennachzug für Flüchtlinge ab. Söder kritisierte zudem Verfahrensvorschläge aus der SPD, nach denen unter anderem auch eine "Kooperationskoalition" zur Debatte steht, bei der sich die Partner nur auf grundlegende Projekte verständigen.

IG Metall kündigt erste Warnstreiks ab 8. Januar an

Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie hat die Gewerkschaft IG Metall Warnstreiks ab 8. Januar und damit bereits vor Beginn der dritten Runde der Tarifverhandlungen angekündigt. Nach den Bezirken Bayern und Baden-Württemberg erklärte am Freitag die IG Metall Nordrhein-Westfalen, die Warnstreiks begännen am 8. Januar. Das habe die Tarifkommission einstimmig beschlossen. Auf das schlechte Angebot der Arbeitgeber könne es nur diese eine Antwort geben.

Rentenbeitrag sinkt Anfang kommenden Jahres auf 18,6 Prozent

Der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung sinkt zum Jahreswechsel um 0,1 Prozentpunkte auf 18,6 Prozent. Dies beschloss der Bundesrat am Freitag. Er billigte eine entsprechende Verordnung der Bundesregierung vom November. Mit der Absenkung werden Arbeitnehmer und Arbeitgeber nach Berechnungen des Arbeitsministeriums jährlich um etwa 600 Millionen Euro entlastet.

Luxemburg will von Amazon keine Steuern nachfordern

Luxemburg will die von der EU angeordnete Steuernachzahlung vom Online-Riesen Amazon nicht einfordern. "Die luxemburgische Regierung hat entschieden, gegen die Entscheidung der EU-Kommission zu klagen", erklärte das Finanzministerium. Es treffe nicht zu, dass das Großherzogtum dem Konzern selektive Vorteile gewähre.

Präsidentschaftswahl in Russland am 18. März

Die Präsidentschaftswahl in Russland findet am 18. März kommenden Jahres statt. Das teilte das Oberhaus des russischen Parlaments am Freitag mit. Der Wahlkampf werde am Montag beginnen, zitierten russische Nachrichtenagenturen Senatoren. Die Vorsitzende der Wahlkommission, Ella Pamfilowa, sagte der Agentur Imterfax, nach ihren Erwartungen gebe es mindestens 23 Persönlichkeiten, die als Kandidaten antreten wollten.

Eurozone/Handelsbilanz Okt Überschuss 18,9 Mrd EUR (Vj Überschuss 19,2 Mrd EUR)

