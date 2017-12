Gemeinnützige Organisationen wie der BUND, die Kinderaktionshilfe e.V. oder Wikipedia ermöglichen Spenden via Bitcoin. Die Gewinner der Bitcoin-Rallye bekommen vor Weihnachten also die Möglichkeit, viel Gutes zu tun - bevor die Blase platzt.Dieser Artikel richtet sich an alle Bitcoin-Wale, -Millionäre und -Investoren, die zu den Gewinnern der Bitcoin-Manie gehören. Was sollte man mit dem angesammelten Vermögen am besten tun, wenn man es nicht auf einen Schlag ausgeben kann oder will? Natürlich kann man die Bitcoins einfach halten und abwarten. Doch was ist, wenn die Blase platzt? Online häufen sich außerdem Meldungen über verloren gegangene Wallet-Schlüssel oder Festplatten mit einem digitalen Vermögen, die auf der Müllhalde gelandet sind.Hinterher ist man bekanntlich immer schlauer. Vermögende Bitcoin-Investoren sollten daher noch vor Weihnachten daran denken, dass sie andere an ihrem digitalen Wohlstand teilhaben lassen können - bevor die Bitcoin-Blase platzt. Denn schenken macht glücklich - und spenden auch. Viele gemeinnützige Organisationen, wie z.B. Wikipedia oder WikiLeaks nehmen Spenden in Bitcoin an. Und weil der Kurs in diesem Jahr in der Spitze bereits um 1.900 Prozent gestiegen ist, schlummert hier ein großes Spendenpotenzial. Hier sind einige Beispiele von Organisationen, die mit der Wertsteigerung aus der Bitcoin-Manie Gutes tun wollen.Öffnen Sie Ihre digitalen Wallets jetzt!

Den vollständigen Artikel lesen ...