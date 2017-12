Köln (ots) - Wenn Wilfried Schmickler als Angela Merkel verkleidet Putin alias Uwe Lyko die Raute zeigt oder Schmickler als Carmen Geiss im Bunny-Kostüm mit Lyko in typischer Robert-Manier diskutiert, bleibt kein Auge trocken. Die beiden Ausnahme-Komiker, bekannt aus der WDR-Kabarettshow "Mitternachtsspitzen", haben mit der schrägen Rubrik "Überschätzte Paare der Weltgeschichte" Kultstatus erreicht. Ob Maria und Josef, Angela Merkel und ihr Ehemann Joachim Sauer, die Wulffs, die Staatsmänner Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan, Nscho-Tschi und ihr Bruder Winnetou - jedes Pärchen wird brillant und detailverliebt auf die Schippe genommen.



Uwe Lyko, den man auch in seiner Paraderolle als Herbert Knebel kennt, und Wilfried Schmickler, Träger des Deutschen Kabarett- und Kleinkunstpreises, versetzen sich geschickt in ihre Figuren und persiflieren sie ganz nah am Zeitgeschehen. Und das alles in perfekten Masken und mit aufwendigen Kostümen. Am 15. Dezember bringt die RC Release Company jetzt erstmals eine Sonderedition unter dem Titel "Mitternachtsspitzen - Überschätzte Paare der Weltgeschichte" mit den besten Parodien der beiden als DVD in den Handel.



Eines der Highlights des satirischen Kostümfests ist sicherlich die Mutter aller Paare, "Loki & Smoky". Von 2007 bis zum Tode von Loki Schmidt im Jahr 2010 spielten Schmickler und Lyko, unterstützt von jeder Menge Nikotin, regelmäßig das Ehepaar Loki und Helmut Schmidt. Nach ihrem Tod gaben sich "Loki & Smoky" zu besonderen Anlässen im Himmel die Ehre.



Das dreiteilige DVD-Best-of ist ein Must-have für alle Satire-Fans, denn es zeigt die außergewöhnlichsten Paare, die gelungensten Parodien und die schillerndsten Verkleidungen der zwei Comedians. 3 x 45 Minuten beste Unterhaltung bietet die Live-Comedy, die am 12. November 2016 erstmals im WDR Fernsehen ausgestrahlt wurde.



Trailerlink: https://youtu.be/2K6rwfTzdpc



Die komplette digitale Pressemappe mit Bildmaterial steht zur Verfügung unter: http://www.wdr-mediagroup.com/unternehmen/presse/aktuelles



Rezensionsexemplare sowie Gewinnspielkooperationen können angefragt werden bei: presse@wdr-mediagroup.com



OTS: WDR mediagroup GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59521 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59521.rss2



Pressekontakt: Andreas Haider PR-Referent Kommunikation WDR mediagroup GmbH Ludwigstraße 11 50667 Köln Telefon +49(0)221 2035-1968 andreas.haider@wdr-mediagroup.com www.wdr-mediagroup.com