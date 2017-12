Zürich (ots) - «Du warst nicht in den Bergen, bis du in der Schweiz warst»: Diesen Winter tritt Schweiz Tourismus so selbstbewusst auf, dass sogar Österreich Tourismus Alarm schlägt. Die Kampagne «Upgrade your Winter» hat die junge, inhabergeführte Agentur Sir Mary kreiert.



2,5 Millionen Views verzeichnete «Upgrade your Winter» auf YouTube Anfang Dezember - nach zwei Wochen Laufzeit. Der Spot preist die Schweiz weltweit als Winterdestination an. Freude herrscht in den hohen, spartanisch eingerichteten Altbauräumen der jungen Agentur Sir Mary, die die Kommunikation von Schweiz Tourismus dieses Jahr betreut. Zwischen Zürcher Idaplatz und Badenerstrasse haben die Gründer Maurizio Rugghia, Daniel Zuberbühler und Florian Beck zwei Altbauwohnungen gemietet und zu einem grossen Büro umfunktioniert. Fischgratparkett, verspielte Stukkaturen, alte Fenster, durch die der Verkehr drängt. An den Wänden Werbeslogans als Graffiti aufgesprayt.



