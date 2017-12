BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich erleichtert über den Abschluss der ersten Phase der EU-Austrittsverhandlungen mit Großbritannien gezeigt. "Damit beginnt ein noch härteres Stück Arbeit, als wir es bisher hatten", fügte die CDU-Vorsitzende am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel aber hinzu. Die Staats- und Regierungschefs hatten zuvor die zweite Phase der Verhandlungen über den Brexit eröffnet. Merkel begrüßte die gute Zusammenarbeit der verbleibenden EU-Staaten in den Verhandlungen und sagte, sie sei "guter Hoffnung", dass das auch so bleiben werde./mfi/DP/jha

