Die Luft wird dünner: Der Metallindustrie stehen ab Januar Warnstreiks bevor. Die IG Metall fordern individuelle Regelungen zur Verkürzung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich. Doch die Arbeitgeber bleiben stur.

Im Tarifstreit für die 700.000 Metall-Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen will die Gewerkschaft im Januar mit Warnstreiks den Druck erhöhen. Das beschloss die Tarifkommission der IG Metall am Freitag in Bochum. Die Arbeitskämpfe sollen am 8. Januar beginnen, die dritte Verhandlungsrunde ist für den 18. Januar 2018 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...