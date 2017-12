Luxembourg/Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



28 BLACK Fans sind immer auf Achse und gerne unterwegs. Und weil unterwegs eine Tasche oft sehr nützlich sein kann, hat der Energy Drink 28 BLACK sich jetzt entschieden, die begehrten 28 BLACK Messenger Bags zu einem festen Bestand im Sortiment seiner Fan-Artikel zu machen und sie künftig in unterschiedlichen Farben, passend zu den 28 BLACK Sorten, aufzulegen.



Bisher gab es die Taschen meist nur limitiert in Verbindung mit den 28 BLACK-Gewinnspielen wie z.B. letzten Sommer die orange-gelbe Tasche zum Sour Mango-Kiwi Launch oder im Jahr davor die grünen und roten Messenger Bags zu Sour Apple und Sour Cherry. "Die Taschen kamen immer sehr gut an und wir wurden häufig gefragt, wo es sie zu kaufen gibt. Wir wollen unseren Fans gerne auch außerhalb der Gewinnspiele die Möglichkeit geben, sich eine 28 BLACK Messenger Bag zuzulegen", so Felin-Joy Sade, Marketingverantwortliche bei 28 BLACK. "Die Taschen sind übrigens auch ein prima Weihnachtsgeschenk. Aktuell sind die Taschen in schwarz und orange-gelb erhältlich. Ab Januar wird es die Messenger Bag dann auch in blau geben passend zu unserer neuen 28 BLACK Sorte Absolute Zero Guava-Passion Fruit."



Die Messenger Bags können, ebenso wie der 28 BLACK Turnbeutel und die praktische 28 BLACK Tote Bag, im Online Shop unter www.28black.com/shop/ bestellt werden.



Über 28 BLACK



28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativen Erfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).



28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.



OTS: Splendid Drinks AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114117 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114117.rss2



Pressekontakt: C.M.W. Canadian Mineral Water Dev. S.A. Sibylle Erler 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg (Luxembourg) Tel.: +352 26 71 39 50 s.erler@cmw.lu



Vertriebskontakt CALIDRIS 28 Deutschland GmbH Nicole Rezgui Kurfürstendamm 37 D-10719 Berlin Tel.: +49 30 688 34 25 20 sales@calidris28.com