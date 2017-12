FRANKFURT (BaFin) -

In der Finanzkrise kam es insbesondere in den USA zu sogenannten Runs auf Geldmarktfonds (Money Market Funds - MMFs), also massiven und abrupten Rücknahmeforderungen zahlreicher Anleger. Alles fing damit an, dass ein MMF, der in Papiere der Investmentbank Lehman Brothers investiert hatte, in Liquiditätsschwierigkeiten geriet und letztlich abgewickelt werden musste. Um eine Ansteckung anderer Geldmarkfonds zu verhindern, sah sich die US-Regierung dazu genötigt, die Liquidität und den Werterhalt US-amerikanischer MMFs zu garantieren.1)

