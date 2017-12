FRANKFURT (BaFin) -

Die zunehmende Digitalisierung führt dazu, dass die Informationstechnik (IT) für die Risikolage von Kreditinstituten und Versicherungsunternehmen eine überragende Bedeutung entwickelt hat. Schwächen in der IT-Sicherheit können kurzfristig zu existenzbedrohenden Risiken führen. Sind IT-Strukturen und -Systeme veraltet und damit verbundene Prozesse ineffizient, so kann dies die Wettbewerbsfähigkeit von Banken und Versicherungsunternehmen erheblich beeinträchtigen. Die Informationstechnik hat sich daher in den letzten Jahren zunehmend von einer Basisinfrastruktur für Bank- und Versicherungsgeschäfte zur Schlüsseltechnologie für neue Wertschöpfungsketten entwickelt.

