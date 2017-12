Berlin (ots) -



Science-Fiction & Fantasy sind die beliebtesten Genres bei maxdome onboard, gefolgt von Komödien und Dramen - ICE-Fahrgäste nutzten bereits 265.000 Stunden das ruckelfreie Filmangebot



Zugegeben: Astronauten, Superhelden und Zwerge fahren eher selten Zug. Doch seit April 2017 sind die ungewöhnlichen Passagiere eine sehr beliebte Reisebegleitung der ICE-Kunden. Da startete das kostenlose Unterhaltungsangebot maxdome onboard von der Deutschen Bahn. Seitdem genossen die ICE-Fahrgäste schon über 265.000 Stunden Filme und Serien. 55.536 Stunden und damit rund 20 Prozent der gesamten Nutzungsdauer haben die Reisenden dabei mit dem Blockbuster "Interstellar" verbracht - der meistgesehene Film an Bord. Kein Wunder, denn Science Fiction & Fantasy sind die beliebtesten Genres der maxdome onboard Nutzer, gefolgt von Komödien und Dramen. Mit ihrem Filmgeschmack sind die Bahngäste nicht allein: Laut Statista sehen sich 15,2 Prozent der deutschsprachigen TV-Zuschauer sehr gern Science-Fiction oder Fantasy an. Die meistgesehene Serie an Bord ist übrigens "The 100" und der populärste Kinderfilm "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2".



Mit ruckelfreier Unterhaltung in den Feierabend



60 Prozent der madome onboard Nutzer griffen über Smartphones und Tablets auf das Angebot zu - und zwar ohne Streamingunterbrechung. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Streamingdiensten läuft das Filmangebot im ICE Portal über den Zugserver und damit unabhängig vom mobilen Internetempfang. Das störungsfreie Kinofeeling von maxdome onboard mit 50 wechselnden Filmen, Serienepisoden und Dokumentationen ist im ICE Portal der Deutschen Bahn inklusive. In den Gratisgenuss kommen Reisende, indem sie ihr Smartphone, ihr Tablet oder ihren Laptop mit dem Zug-WLAN verbinden und den Link ICEportal.de in ihrem Browser eingeben. Im ICE Portal finden sie nützliche Informationen zu ihrer Reise und weitere spannende Inhalte für den Zeitvertreib. Ob aktuelle Nachrichten, Spiele, Hörbücher, Städte- und Reisemagazine, Literatur-News, kindgerechte Seiten oder Bahnservices wie das Bord-Restaurantangebot oder Weiterreiseinfos - all das steht kostenfrei und exklusiv im ICE zur Verfügung. Die Deutsche Bahn ist damit das einzige Personentransportunter nehmen in Deutschland, das ein solches Angebot auf innerdeutschen Verbindungen anbietet.



Hinweis an die Redaktion: Die Angaben zur Nutzung des Unterhaltungsangebots maxdome onboard wurden von maxdome zur Verfügung gestellt. Die Daten betreffen den Zeitraum vom 01.05.2017 bis 30.09.2017.



