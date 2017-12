Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Bundesländer haben in einer Stellungnahme zu den Brexit-Verhandlungen einen "in geordneten Bahnen verlaufenden Austritt" als "enorm wichtig" bezeichnet. Dazu gehöre auch eine rechtzeitige und tragfähige Verständigung über die finanzielle Entflechtung, erklärte der Bundesrat. An die Bundesregierung appellierten die Länder, sie in der zweiten Verhandlungsphase enger einzubeziehen als bisher.

Die seit dem Referendum bestehende Ungewissheit über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich stelle für alle Betroffenen eine erhebliche Belastung dar. Eine Einigung über die Abwicklung des Austritts und das künftige Verhältnis müsse deshalb zügig erreicht werden, forderten die Länder. Die Errungenschaften der europäischen Einigung dürften aber dadurch nicht gefährdet werden, warnten sie. Ein Nichtmitglied der EU könne nicht über die gleichen Rechte verfügen wie ein Mitglied.

Die Länder unterstrichen aber auch ihr Interesse an einer weiterhin engen Zusammenarbeit mit London. Mit Blick auf die künftigen Handelsbeziehungen betonte der Bundesrat laut seiner Pressestelle, dass "ein möglichst freier Austausch von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen gewährleistet" sein müsse. Dabei müsse ein Erhalt der hohen EU-Standards beispielsweise im Umwelt- und Verbraucherschutz oder in den Bereichen Soziales und Gesundheit sichergestellt werden.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2017 08:06 ET (13:06 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.