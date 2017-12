Die Nato hat Russland vor einer Abkehr von einem wichtigen Atomabrüstungsabkommen gewarnt. Offenbar wurde ein entsprechendes Raketensystem in Russland identifiziert, welches erhebliche Bedenken aufkommen lässt.

Die Nato zweifelt daran, dass Russland eines der entscheidenden atomaren Abrüstungsabkommen aus den 80er Jahren noch einhält. Es geht dabei um den INF-Vertrag, der 1987 den Grundstein für die Verschrottung der landgestützten atomaren Mittelstreckenraketen und damit das Ende einer ganzen Waffensparte legte. "Die Alliierten haben ein russisches Raketensystem identifiziert, das ernsthafte Bedenken erregt", erklärte die Allianz am Freitag in Brüssel. "Die Nato fordert Russland dringend auf, sich zu diesen Bedenken substanziell und transparent zu äußern und aktiv einen technischen Dialog mit den USA zu führen." Die Bundesregierung appellierte an Russland und die USA, die Zweifel an der Einhaltung des Abkommens möglichst rasch auszuräumen. Russland weist die Vorwürfe zurück.

Die USA stellten eigenen Angaben zufolge bereits 2016 fest, dass Russland seine vertraglichen Verpflichtungen verletze. Dabei gehe ...

