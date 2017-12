Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Nacka Strand, 15.12.2017 (pta027/15.12.2017/14:30) - ISIN SE 0006027546 - Stockholm IT Ventures AB hat eine Vereinbarung mit Solo Artist, Boyzone Leadsänger und dem aktuellem Veranstalter der Magic FM Frühstücksshow, Ronan Keating, zur Ernennung als Marken-Botschafter des Unternehmens abgeschlossen. Ronan Keating wird einer von mehreren Botschaftern sein, die Stockholm IT Ventures AB beim Start ihrer Kryptowährung im neuen Jahr helfen werden, von dem das Unternehmen glaubt, dass es eine Reihe bahnbrechender Funktionen haben wird. Ronan sagte: "Es ist sehr interessant, in die Welt der Kryptowährungen involviert zu sein, zu einer Zeit, in der alle über sie reden und das Angebot der Stockholm IT Ventures AB hat mich aufgrund der Einzigartigkeit derTechnologie überzeugt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Stockholm IT Ventures AB, um den bevorstehenden Start zu fördern" Wayne Lochner, Chairman von Stockholm IT Ventures AB, sagte: "Wir freuen uns, dass Ronan uns unterstützen wird, da er ein weltweit angesehener Star ist. Der Board of Directors hat die jüngsten Kursbewegungen zur Kenntnis genommen und ist erfreut, dass die Anleger die Strategie des Unternehmens anerkennen, die Stärken und das Know-how aus jeder Akquisition in diesem Jahr zu nutzen, um sich auf Blockchain- und Kryptowährungen zu konzentrieren. Ronan an Bord zu haben, kann nur dazu beitragen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass der Vorstand in Kürze weitere Vermögenswerte ankündigen wird, die er dem Geschäft hinzufügen möchte und wie all diese Unternehmen ihre Gesamtstrategie für die nächsten 12 Monate umsetzen werden.



Für weitere Auskunft kontaktieren Sie: Stockholm IT Ventures AB Vikdalsgränd 10A S- 131 27 Nacka Strand Sweden Wayne Lochner Email: wayne@myfantrac.com Tel.: +44 207 148 6214 Cell: +44 7956173408



(Ende)



Aussender: Stockholm IT Ventures AB Adresse: PO Box 803, 19128 Sollentuna Land: Schweden Ansprechpartner: Wayne Lochner Tel.: +44 207 148 6214 E-Mail: wayne@myfantrac.com Website: stockholmit.co



ISIN(s): SE0006027546 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1513344600405



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 15, 2017 08:30 ET (13:30 GMT)