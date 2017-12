Der zuständige Minister Nicolas Hulot will Frankreichs Photovoltaik-Potenzial mit dem Schritt noch besser nutzen. Wie in Deutschland stehen dabei auch auf der anderen Rheinseite die ersten technologieoffenen Ausschreibungen an.Das französische Umweltministerium will das Volumen für Photovoltaik-Ausschreibungen um ein Gigawatt pro Jahr anheben. Wie der amtierende Minister Nicolas Hulot diese Woche bekanntgab, will er ab 2018 das jährliche Ausschreibungsvolumen schrittweise auf 2,45 Gigawatt erhöhen. Die Nachricht kommt beinahe zeitgleich zur Ankündigung des Energieriesen EDF, der bis 2035 Photovoltaik-Kraftwerke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...